Napoli: carabinieri e polizia municipale nella movida. Controlli ai B&B e nei locali della Napoli bene

Partiamo dai B&B. I Carabinieri della compagnia Napoli Centro con il prezioso contributo della Polizia Municipale hanno intensificato i controlli sulle strutture ricettive. In 3 B&B di Chiaia sono stati trovati 6 ospiti (due per struttura) per i quali i 3 titolari delle rispettive attività non avevano comunicato la presenza. Locazioni in nero dunque, con danni per l’Erario ma soprattutto verosimili ma enormi rischi per l’incolumità pubblica. Gli imprenditori sono stati denunciati.

Non sono mancati i controlli ai locali notturni. Controlli effettuati anche con il personale dell’Enel. Serata interrotta e delusione per le decine di persone che si stavano godendo l’evento in due locali chic della Napoli bene. I carabinieri hanno controllato prima un locale notturno a via dei Mille e poi un cocktail bar a via Gradini Amedeo. Nel primo locale è stata riscontrata la manomissione del contatore mentre nella seconda attività il contatore non solo era stato manomesso ma c’era anche un allaccio abusivo. Corrente staccata e serata interrotta per il centinaio di persone presenti tra la delusione di tutti. I due imprenditori sono stati denunciati. Denunciato anche un terzo imprenditore che nel suo locale di Corso Vittorio Emanuele è stato sorpreso con il contatore manomesso.

Durante i controlli con l’Enel i carabinieri hanno denunciato altre 4 persone per furto. Due di questi avevano il contatore manomesso non solo nelle loro abitazioni ma anche nelle loro attività di noleggio autobus con conducente a via Croce Rossa.

Immancabili i parcheggiatori abusivi denunciati – sono 5 quelli beccati nella zona dei Baretti – e il 20enne trovato con un coltello a serramanico lungo 16 centimetri.

Quattro i ragazzini segnalati alla Prefettura perché trovati con dell’hashish in tasca.