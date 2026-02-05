Calvizzano, sfiduciato il sindaco Giacomo Pirozzi. Esultano determinati ambienti

Condividi

Visite: 704

38 Visite

Con la firma di 10 consiglieri comunali, il sindaco di Calvizzano Giacomo Pirozzi è stato ufficialmente sfiduciato, ponendo fine anticipatamente alla sua esperienza amministrativa. Le firme saranno protocollate domani in municipio. Una decisione, quella della sfiducia, che è l’emblema di una frattura politica profonda e che arriva al termine di mesi di tensioni interne.

Pirozzi, descritto da molti come un galantuomo che non si è mai piegato a certe pressioni, lascia Palazzo di Città senza rinnegare il proprio operato.

Mentre alcuni giornaletti di malaffare esultano, mediante soggetti che hanno noti agganci e vincoli con politici locali e interessi familiari con altri, resta l’amarezza per una pagina che difficilmente potrà essere archiviata come un semplice passaggio istituzionale.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti