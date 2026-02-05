Marano, furti a raffica nel tardo pomeriggio: ladri entrano nelle villette del parco delle Rondini

Condividi

Ancora furti, ancora paura. A Marano la situazione sicurezza continua a peggiorare e l’ennesima conferma arriva da via del Mare, in zona Parco delle Rondini, dove nella giornata di ieri, intorno alle 18.30, si sono verificati altri due furti in abitazione.

In entrambi i casi si tratta di furti consumati, messi a segno con le stesse modalità: i ladri si sono introdotti nelle villette passando dai giardini adiacenti, approfittando dell’assenza di sistemi di videosorveglianza e della facilità di accesso tra una proprietà e l’altra.

In uno degli episodi la situazione ha rischiato di degenerare: un residente è rientrato in casa trovandosi i ladri ancora all’interno dell’abitazione. Solo per puro caso non ci sono state conseguenze più gravi. I malviventi si sono dati alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, ma resta l’amaro in bocca di una comunità che si sente sempre più abbandonata. A Marano i furti non sono più episodi isolati: avvengono a tutte le ore del giorno, spesso in pieno pomeriggio, segno evidente che i criminali non temono controlli né interventi immediati.













