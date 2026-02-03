Raccolta rifiuti e decoro urbano: le domande dei cittadini di Marano

Condividi

Gentile Direttore,

come cittadini di Marano sentiamo il dovere di porre alcune domande, semplici ma ormai inevitabili.

Per quale motivo la raccolta dei rifiuti non viene effettuata in modo regolare e uniforme su tutto il territorio comunale dalla ditta che ha vinto l’appalto? E perché lo spazzamento delle strade non avviene con la stessa costanza in tutte le zone della città?

Facciamo un esempio concreto: in via Merolla e su corso Italia è presente quotidianamente un addetto allo spazzamento. Perché, invece, corso Europa – probabilmente l’arteria più importante di Marano – non dispone di un addetto fisso ogni giorno? Da cosa dipende questa evidente disparità di trattamento tra le diverse aree del Comune?

Parliamo di un servizio che noi cittadini paghiamo profumatamente. È normale, dunque, che l’azienda incaricata incassi regolarmente senza garantire il pieno rispetto del contratto? E soprattutto: chi è deputato ai controlli? Perché tali controlli, se esistono, non producono effetti concreti?

Ci chiediamo inoltre come sia possibile che situazioni del genere sembrino verificarsi solo a Marano, mentre nei comuni limitrofi pulizia e decoro urbano risultano, nella maggior parte dei casi, tutelati.

Sono interrogativi che ci poniamo da tempo, insieme a una crescente amarezza. È possibile che qui non cambi mai nulla? Che al peggio non ci sia mai fine? La sensazione diffusa è di scoraggiamento totale: davvero viene da chiedersi se l’unica soluzione non sia andare via, perché a Marano sembra non esserci più alcuna speranza di vedere anche solo un minimo miglioramento.













