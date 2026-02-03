Pozzuoli, domenica l’inaugurazione del Parco Senza Frontiere

L’Amministrazione comunale, nell’ambito delle proprie attività, ha inteso promuovere la realizzazione di un’area a verde attrezzato che consenta a tutti i bambini, indipendentemente dalle proprie abilità fisiche e motorie, di giocare insieme, in piena libertà e senza alcuna barriera. Il Parco Senza Frontiere rappresenta infatti un esempio concreto di inclusione reale, dove il diritto al gioco diventa accessibile a tutti. Il progetto, proposto dall’Associazione “Parco Senza Frontiere”, è stato realizzato grazie a un finanziamento misto: in parte attraverso una sottoscrizione pubblica e, per la quota principale, con il sostegno del Comune di Pozzuoli, che conferma il proprio impegno nella creazione di spazi pubblici inclusivi e accessibili. L’area inclusiva si estende su una superficie di circa 1.000 metri quadrati, all’interno dell’esistente Parco Urbano Attrezzato di via Vecchia delle Vigne, che occupa complessivamente una superficie di circa 25.000 metri quadrati. Facilmente accessibile dal parcheggio limitrofo, l’area è dotata di percorsi tattili che conducono a diverse isole ludico-ricreative, pavimentate con gomma colata dai colori vivaci. Le attrezzature installate comprendono: Altalena inclusiva a 4 posti con seggiolino conformato; Altalena a nido inclusiva e accessibile; giostra rotante inclusiva; Onda sensoriale per l’esplorazione tattile, accessibile e inclusiva; Scivolo collinare inclusivo ad ampia corsia; Teleferica di 15 metri con sediolino conformato e tubi di comunicazione parlanti; Area musicale composta da strumento ad arco, clessidra, tamburo a tono alto e tamburo a tono basso. La struttura si completa con panchine conformate, tavoli da picnic sia standard che accessibili, mappe tattili, cestini per la raccolta dei rifiuti, impianto di illuminazione, alberature e una fontana, rendendo il parco un luogo accogliente, sicuro e fruibile da tutta la comunità.