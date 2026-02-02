Marano, aggiornamento lavori stradali: ripartono gli interventi a San Rocco. In serata riapre via Po, la situazione dei finanziamenti per gli interventi più incisivi

Dopo le numerose segnalazioni e denunce arrivate dal nostro portale, da cittadini, sportelli civici e associazioni – tra cui Terranostranews, Sportello del cittadino e l’Associazione Vittime della Strada – a Marano sono finalmente ripresi i lavori di manutenzione stradale.

Gli interventi sono ricominciati da San Rocco, una delle zone maggiormente colpite dal dissesto dell’asfalto, con buche diffuse e condizioni di pericolo per automobilisti e pedoni. Qui non si tratta di un semplice rappezzo superficiale: i lavori prevedono anche l’utilizzo di materiale stabilizzato e catrame, con l’obiettivo di garantire una maggiore tenuta del manto stradale.

Dal Comune fanno sapere che gli interventi proseguiranno anche su altre arterie cittadine, compatibilmente con le condizioni meteo. L’ente ha inoltre chiarito che esistono fondi destinati alla manutenzione stradale che permetterebbero lavori più profondi e strutturali. Tuttavia, trattandosi di un finanziamento di importo rilevante, la normativa impone l’avvio di una gara pubblica, con tempi tecnici inevitabilmente medio-lunghi: si parla di settimane o, più probabilmente, alcuni mesi prima dell’avvio degli interventi più incisivi.

Intanto, in serata – come anticipato da Terranostranews – dovrebbe riaprire via Po, pesantemente danneggiata dai lavori effettuati da Enel, se tutto procederà senza ulteriori intoppi.

Sul fronte delle responsabilità, il Comune ha fatto sapere di aver già diffidato le ditte che operano per la fibra ottica e per Enel: in caso di mancato ripristino adeguato delle strade, non verranno rilasciate ulteriori autorizzazioni per nuovi scavi sul territorio comunale.

Un primo segnale di attenzione, dunque, che arriva dopo settimane di proteste e disagi, mentre cittadini e associazioni continuano a chiedere interventi rapidi, duraturi e soprattutto risolutivi.