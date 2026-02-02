MARANO, ANCHE VIA BRENTA ASSEDIATA DAI LADRI ACROBATI DEI BALCONI

Non solo Parco Laura. Dopo la denuncia di un lettore, nella serata di ieri altri due colpi messi a segno da ladri acrobati in via Brenta. I furti in casa, con ladri che si arrampicano dai balconi, aumentano e non riguardano più solo zone come via del Mare, San Rocco o la Marano-Pianura: ora i colpi avvengono – come denunciato da tanti cittadini – anche in pieno centro, dai balconi, con inquietante spavalderia. Cresce l’allarme tra i residenti, che chiedono controlli e sicurezza. Ma soprattutto telecamere. Sul punto, i commissari che guidano il Comune hanno presentato un piano al Viminale per il finanziamento di decine di telecamere di nuova generazione.