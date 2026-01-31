Politica interna e internazionale, l’ultimo sondaggio di Pagnoncelli: Fdi in crescita, stabili M5s e Pd

In poco più di un mese la politica internazionale ha visto sviluppi rapidi e contrastanti. Tra gli eventi più significativi: la crisi sulla Groenlandia con l’Europa che ha schierato truppe per contrastare le pressioni di Donald Trump e l’escalation di tensioni commerciali e politiche tra Stati Uniti ed Unione Europea; la cattura di Nicolás Maduro in Venezuela; la sospensione del Mercosur, sostenuta anche dall’Italia; e la sigla di un importante accordo commerciale tra Ue e India.

Non sono mancati momenti di forte polemica, come gli insulti di Trump alle forze Nato impegnate in Afghanistan, accolti con dure critiche da Londra e altri alleati. A questi si aggiungono i casi di Minneapolis e le morti legate all’ICE, oggetto di forti contestazioni per la prevista presenza dell’agenzia alle imminenti Olimpiadi invernali, nonché le tensioni nel Medio Oriente e la designazione delle Guardie Rivoluzionarie iraniane come terroristi da parte dell’Ue.

Anche la politica italiana ha vissuto settimane concitate: entra nel vivo la campagna per il referendum sulla Giustizia, si discute l’avvio del pacchetto sicurezza dopo gravi fatti di cronaca, si rilanciano le polemiche sul ddl stupri e si acuiscono le divisioni nella Lega. In questo clima, il recente sondaggio politico di Pagnoncelli per Corriere della Sera registra una crescita di Fratelli d’Italia, con Forza Italia che supera la Lega nelle intenzioni di voto, mentre PD sale e M5S resta stabile. Il gradimento per il governo e per il premier risulta in aumento.