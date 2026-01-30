QUALIANO-GIUGLIANO, ESPLOSIONE ATM BANCARI: LA QUESTURA RAFFORZA I CONTROLLI

Condividi

In relazione all’esplosione di due ordigni presso gli ATM di altrettanti istituti bancari, avvenuti nella notte di ieri, nei comuni di Giugliano in Campania e Qualiano, si comunica che, con ordinanza del Questore di Napoli, è stato messo in atto un corposo dispositivo di controlli interforze nei comuni interessati e in quelli limitrofi, al fine di prevenire eventuali ulteriori episodi analoghi.

Oltre 100 gli uomini delle diverse forze di polizia impiegati nel controllo capillare delle aree interessate per garantire sempre maggiore sicurezza.

Sono in corso serrate attività investigative ad opera della Squadra Mobile di Napoli che procede per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti ed individuare i soggetti ritenuti responsabili degli eventi delittuosi.













