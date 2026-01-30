Marano. Via Po riapre al traffico: lunedì il via libera dopo l’assestamento dello scavo

Condividi

Via Po, a Marano, riaprirà al traffico nella giornata di lunedì, meteo permettendo, dopo i lavori resisi necessari in seguito a un guasto provocato durante precedenti interventi per la posa della fibra ottica.

La riapertura è stata programmata al termine della fase di assestamento dello scavo, necessaria per garantire condizioni di sicurezza e stabilità della sede stradale. Il Comune ha preteso il ripristino del tratto interessato da parte di chi aveva eseguito i lavori, consentendo così il ritorno alla normale viabilità.

Salvo imprevisti, la strada potrà tornare percorribile già dal primo pomeriggio di lunedì. In una fase successiva, l’ente cittadino provvederà al rifacimento dell’intero tratto di via Po, con un intervento definitivo sulla carreggiata.













