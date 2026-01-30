BRUNO MIS: INFILTRAZIONI CAMORRISTE NELLA POLITICA STABIESE, SI SCIOLGA IL CONSIGLIO COMUNALE

“A Castellammare si stanno consumando fatti gravissimi sul terreno delle infiltrazioni criminali nella politica locale, sullo strapotere dei clan che si sono saldati con la sinistra stabiese. La giusta azione della magistratura sta mettendo a nudo uno spaccato inquietante della politica stabiese. Mentre il giornalismo d’inchiesta e tutti tacciono sui gravissimi fatti. Ben venga la commissione di accesso, ma non è sufficiente. Il sindaco in carica non vuole dimettersi anche se è attaccato dagli stessi esponenti nazionali del suo partito di riferimento: il Partito Democratico. È stato finanche l’eurodeputato Ruotolo a dire che da parte dell’attuale amministrazione a Castellammare non esiste nessun argine alla camorra. La spaccatura interna al Pd, qui come altrove varie città e paesi della Campania, si consuma sulla pelle dei cittadini. Castellammare ha una nobile storia, esprime energie intellettuali e persone di grandi qualità, le quali non meritano questo schifo. Chiedo al Governo di procedere subito allo scioglimento del Consiglio comunale e si facciano nuove elezioni.

Roma, 30 gennaio 2026

L’ Addetto Stampa Mis