Il Festival del Burlesque arriva per la prima volta a Napoli sul palco del Teatro Bolivar

Al Teatro Bolivar (Via Bartolomeo Caracciolo, 30), diretto da Nu’Tracks, arriva la prima edizione del Napoli Burlesque Festival con due serate imperdibili dedicate all’arte, all’eleganza e all’ironia del burlesque, cooprodotte da Nu’Tracks e Burlesque Cabaret Napoli. Venerdì 30 e sabato 31 gennaio 2026, open ore 20.00/start ore 21.00, sarà la prima volta a Napoli di molti artisti internazionali che si esibiranno nel teatro di Materdei per decretare il primo vincitore della prima edizione del Festival.

Nella prima serata di venerdì 30 gennaio , i performers provenienti da tutto il mondo (sono 20 gli artisti in gara provenienti da Francia, Germania, Olanda, Belgio, Italia, Svezia, Svizzera) si sfideranno per conquistare il titolo di Primo Monarca del Napoli Burlesque Festival. Le categorie in gara sono divise per stili performativi e sono: classic burlesque, neo-burlesque, comedy burlesque, circus e cabaret, draglesque. In palio ci saranno ingaggi in show italiani e la corona di vincitore assoluto. Un viaggio tra stili, culture e personalità uniche, in una competizione che celebra la creatività e il fascino del burlesque contemporaneo.

Nella seconda serata di sabato 31 gennaio , le all star del burlesque italiano, icone che hanno scritto la storia di questa disciplina, si riuniscono sullo stesso palco per un’unica, straordinaria serata: dai performer, che da più di 15 anni, hanno creato il movimento burlesque italiano come Janet Fischietto, Miss Nuit Blanche, Ginevra Joyce, Bianca Nevius, Viola Panik e Mr Punch, Jolie Tease, alle americane Sergent Die Wies e Miss Delta Daggers dal Canada. Uno spettacolo che unisce talento, sensualità e glamour, in un tributo indimenticabile all’arte del burlesque.

I producers: Fanny Damour e Roby Roger insegnano burlesque da 15 anni e hanno fondato Burlesque Cabaret Napoli, associazione che promuove eventi di burlesque da anni in Campania e soprattutto hanno fondato la prima accademia professionale di Burlesque della Campania. Il Capasso, performer vincitore di tre festival di burlesque, è stato prima allievo e poi è divenuto collega e collaboratore-producer insieme a Fanny e Roby.













