Comune di Marano, aggiornamenti sul personale: salta un istruttore contabile, ma in arrivo nuovi sovraordinati

Condividi

Visite: 255

105 Visite

Novità sul fronte del personale al Comune di Marano. Un istruttore contabile, selezionato al termine di una procedura di mobilità, ha infatti deciso di rinunciare al trasferimento, scegliendo di rimanere in servizio presso il Comune di Napoli. Il selezionato aveva già lavorato in passato al Comune di Marano. Una decisione che blocca di fatto un ingresso atteso negli uffici comunali maranesi, già alle prese con carenze di organico.

Sul versante dei funzionari sovraordinati, invece, si registrano segnali più incoraggianti. A breve dovrebbe arrivare almeno un nuovo sovraordinato, se non addirittura due, rafforzando così il supporto tecnico-amministrativo all’ente.

Attualmente i sovraordinati in servizio sono tre: Piscino, Lella e Montano, impiegati prevalentemente nei settori tributi, finanziario e igiene urbana, ambiti considerati strategici per il funzionamento della macchina comunale. Il prossimo innesto, secondo quanto filtra, dovrebbe essere destinato al settore lavori pubblici, uno dei comparti più delicati e sotto pressione.

Un quadro in evoluzione, dunque, che da un lato evidenzia le difficoltà nel reperire personale stabile, dall’altro mostra il tentativo dell’amministrazione di tamponare le carenze attraverso il ricorso a figure sovraordinate.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti