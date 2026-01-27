Marano, disastro lavori ampliamento rete elettrica: San Rocco allagata, il Comune diffida e ordina il ripristino

Condividi

Disagi e proteste a Marano per i lavori di potenziamento rete elettrica. Nella zona di San Rocco una strada è stata completamente allagata in seguito alla rottura di una condotta idrica durante le operazioni di scavo, causando problemi alla viabilità e ai residenti.

A seguito delle segnalazioni, il Comune è intervenuto con tempestività, diffidando formalmente la ditta responsabile, preannunciando sanzioni e intimando l’immediato ripristino del manto stradale e delle condizioni di sicurezza. L’amministrazione comunale ha ribadito che non saranno tollerati ulteriori disservizi e che i lavori dovranno proseguire nel rispetto delle regole e dei cittadini.













