GIUGLIANO E COMUNI LIMITROFI, UN’ALTRA NOTTE DI PAURA: LADRI DI CASE SCATENATI

Non è più emergenza, ma una routine che va avanti da oltre due anni e mezzo in tutta la provincia. Un’altra notte di sirene e paura si è consumata nel pieno centro di Giugliano, con famiglie svegliate di soprassalto e ladri in azione come accade ormai da tempo.

Anche stavolta banditi con il volto coperto da passamontagna hanno forzato portoni e cancelli, penetrando nei cortili privati. Gli allarmi sono scattati tra la notte e l’alba, tra tentativi di furto sventati e momenti di autentico terrore per i residenti.

Nella foto, i ladri ripresi da una videocamera di sorveglianza in un cortile della zona di corso Campano, tra piazza San Nicola e piazza Trivio. Alla prima sirena i malviventi si sono dati alla fuga: un’auto è partita a tutta velocità pochi secondi dopo, facendo perdere le tracce.

Scene che si ripetono con le stesse modalità a Giugliano come nel resto della provincia, da anni ormai, mentre cresce l’allarme sicurezza e la richiesta di interventi concreti da parte dei cittadini.