Campania, l’annuncio di Fico: “Approvato salario minimo negli appalti, primo atto nuova giunta”. Ancora nulla per bilancio e atti più importanti

“Oggi abbiamo approvato, come primo atto della nuova giunta della Regione Campania, il disegno di legge sul salario minimo”. Lo ha annunciato il presidente della Regione Campania Roberto Fico a margine della presentazione del rapporto Svimez 2025 nella Domus Ars di Napoli.

Dopo il via libera del Consiglio regionale, ha anticipato Fico, “tutte le stazioni appaltanti, a partire dalla Regione e da tutte quelle di riferimento regionale, incluse le Asl o le partecipate, quando faranno gli appalti dovranno inserire una premialità per le aziende che partono da un salario minimo di 9 euro lordi all’ora. Credo che sia un momento importante di contrasto al lavoro povero, un disegno di legge assolutamente di qualità e che lavora proprio su tutti gli appalti regionali”.













