Marano, aule al gelo al plesso “Chiesa di San Rocco”. Il prefetto Cardellicchio: “Stiamo intervenendo”

Da mesi il plesso scolastico Chiesa di San Rocco di Marano è alle prese con continui disservizi al riscaldamento. La caldaia dell’asilo si rompe con cadenza quasi regolare: ogni 10–12 giorni viene riparata, ma dopo pochi giorni il problema si ripresenta, lasciando bambini e personale scolastico al freddo.

I genitori hanno più volte chiesto chiarimenti alla dirigenza scolastica e si sono detti disponibili persino a organizzare una raccolta fondi, nonostante le numerose tasse già pagate, pur di risolvere definitivamente la situazione.

Sulla vicenda è intervenuto il commissario straordinario Cardellicchio, spiegando che “un’occlusione alla canna fumaria ha generato il blocco della caldaia. Gli interventi sono già in corso, ma purtroppo l’impianto – come altri – andrebbe sostituito. Stiamo cercando di organizzarci”.













