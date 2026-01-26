Aviaria, trovati anticorpi in una mucca nei Paesi Bassi: prima volta fuori dagli Usa

Condividi

La spia rossa si è accesa dopo la morte di un gatto, che due giorni prima era risultato positivo all’influenza aviaria. Il caso ha fatto scattare immediata la segnalazione e, a seguire, i controlli. Ed è così che gli anticorpi del virus H5N1 sono stati trovati in una mucca da latte nei Paesi Bassi. Si tratta della prima volta di un caso del genere fuori dagli Stati Uniti, come evidenziato in una nota dell’Autorità olandese per la sicurezza alimentare e dei prodotti di consumo: “Per quanto ne sappiamo, la presenza di anticorpi contro l’influenza aviaria non è mai stata dimostrata in precedenza nei bovini da latte in Europa”, hanno spiegato gli esperti dell’ente. La presenza degli anticorpi indica una precedente infezione nel bovino in questione. Mentre l’analisi dei campioni di latte ha rivelato l’assenza di virus attivo e le autorità sottolineano che non è stata rilevata alcuna ulteriore diffusione dell’H5N1 fra i bovini dell’azienda agricola in questione né al momento in altre aziende.













