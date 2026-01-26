Casoria, sale numero sfollati dopo crollo palazzina, in 115 fuori casa. Sopralluogo del consigliere regionale Buonajuto

Condividi

Il consigliere regionale Ciro Buonajuto, accompagnato dall’architetto Alessandro Puzone, si è recato questa mattina a Casoria, in provincia di Napoli, dove una porzione di una palazzina di via Cavour è crollata il 23 gennaio scorso. In questo momento gli sfollati sono 115, poiché questa mattina 25 persone sono state costrette a lasciare la propria abitazione, ma il numero sembra destinato ad aumentare nelle prossime ore. Nel corso del sopralluogo, Buonajuto e Puzone hanno verificato di persona l’evoluzione delle operazioni di assistenza, ascoltando le preoccupazioni dei cittadini sfollati e portando la solidarietà della Regione Campania al sindaco di Casoria, Raffaele Bene.

“Sono stato qui per rendermi conto della situazione di persona, parlare con i cittadini, gli assistenti sociali immediatamente intervenuti e testimoniare, a nome della Regione, la nostra vicinanza a tutte le famiglie che hanno dovuto lasciare le proprie case – ha dichiarato Buonajuto – Voglio sottolineare che la tempestività con cui si è agito ha evitato una tragedia, sarebbe bastato un ritardo di poche ore per trovarci davanti a una strage. È fondamentale che tutte le istituzioni continuino a lavorare in modo coordinato per garantire la sicurezza dei cittadini e offrire supporto a chi oggi sta vivendo un momento di grande difficoltà. I fondi per gli alloggi alternativi sono stati già stanziati, ora si deve accelerare per la messa in sicurezza degli edifici. Il nostro gruppo in Regione sarà pronto a fare tutto il necessario per individuare soluzioni rapide affinché l’emergenza che ha coinvolto queste famiglie termini al più presto”. Conclude Buonajuto.













