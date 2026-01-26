Napoli, tragico incidente: scontro tra auto e un’autocisterna, morto 55enne

Condividi

Un tragico incidente stradale ha sconvolto la notte di Napoli, costando la vita a un uomo di 55 anni, Raffaele Rescigno. Lo scontro mortale è avvenuto intorno a mezzanotte e mezza di sabato in via Argine, nella zona orientale della città. La vittima era alla guida della sua Opel Corsa e procedeva in direzione dell’incrocio con via Galileo Ferraris quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha impattato violentemente contro un autocarro con cisterna fermo sul margine destro della carreggiata, all’altezza del civico 313.

L’urto, estremamente violento, è avvenuto tra la parte anteriore della vettura e lo spigolo posteriore sinistro della cisterna. La scena apparsa ai primi soccorritori è stata drammatica: l’auto è risultata completamente distrutta nella parte frontale. Nonostante l’arrivo tempestivo dell’ambulanza del 118 (Asl Napoli 1 Centro) e i disperati tentativi di rianimazione cardiopolmonare effettuati sul posto, il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso del cinquantacinquenne. Gli agenti della Polizia Locale reparto Infortunistica Stradale, guidati dal Comandante Enzo Cirillo e coordinati dal Comandante Generale Ciro Esposito hanno effettuato i rilievi tecnici necessari per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

E non si esclude che il 55enne possa aver avuto un malore così da perdere il controllo della vetture che stava guidando. Entrambi i veicoli coinvolti sono stati posti sotto sequestro su disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha ricevuto anche la salma per il probabile esame autoptico. Il conducente dell’autocarro è stato accompagnato in ospedale per essere sottoposto ai test tossicologici e alcolimetrici di rito, volti a verificare l’eventuale stato di alterazione al momento dell’impatto, anche se il mezzo pesante era fermo a bordo strada.













