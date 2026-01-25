Per il cognato di Mastella incarico in Regione: Giuditta collaboratore dell’assessora all’Agricoltura, ma a titolo gratuito

Condividi

Pasqualino Giuditta, segretario regionale di “Noi di Centro”, già deputato, cognato di Clemente Mastella, sarà collaboratore in Regione Campania dell’assessora all’Agricoltura Maria Carmela Serluca, quella – per intenderci – che nella giunta presieduta da Roberto Fico, è stata indicata proprio dal leader moderato, oggi sindaco di Benevento

La nomina è stata conferita qualche giorno fa, si tratta di un incarico di collaborazione a titolo gratuito presso la Direzione generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Il provvedimento è contenuto in un decreto dirigenziale firmato da il 19 gennaio scorso, dura un anno e riguarda attività di raccordo tra la Direzione generale e la Segreteria dell’assessore regionale all’Agricoltura.













