Napoli travolto a Torino: la Juventus cala il tris e vince 3-0

Serata amara per il Napoli, travolto 3-0 dalla Juventus allo Stadium in una gara indirizzata già nel primo tempo. I bianconeri chiudono la pratica nei primi 45 minuti grazie alla rete di David, per poi dilagare nella ripresa con Yildiz e Kostic.

Gli azzurri protestano per un doppio episodio dubbio in area di rigore nel primo tempo, ritenuto falloso, ma nel complesso la vittoria della Juventus appare meritata. La squadra di Spalletti ha infatti costruito più gioco e creato le occasioni più nitide: un palo colpito e un gol salvato sulla linea testimoniano la superiorità bianconera anche sotto il profilo offensivo.

Napoli in difficoltà, penalizzato dalle numerose assenze tra i titolari, che hanno limitato rotazioni e qualità soprattutto nei momenti chiave del match. La Juventus ne approfitta, mostrando solidità, ritmo e concretezza sotto porta.













