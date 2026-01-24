Strage a Crans Montana, l’Italia richiama l’ambasciatore: polemica sulla scarcerazione di Moretti. Ma la procuratrice replica: “Non cederò alle eventuali pressioni italiane”

Visite: 15

Pilloud ha riferito di essere stata contattata stamattina dall’ambasciatore italiano in Svizzera. «Ho spiegato – ha detto citata da Keystone-ATS – che non si tratta di una mia scelta, ma di una decisione del Tribunale delle misure coercitive.

Intanto governo e Farnesina richiamano l’ambasciatore italiano in Svizzera dopo la decisione del Tribunale di Sion di scarcerare Jacques Moretti, proprietario del Constellation dove è avvenuta la tragedia di Capodanno.

La posizione della magistratura svizzera

«Non voglio provocare un incidente diplomatico tra Italia e Svizzera» ma «non cederò a un’eventuale pressione delle autorità italiane»: lo ha affermato la procuratrice generale del Canton Vallese, Béatrice Pilloud, titolare dell’inchiesta sulla strage di Capodanno di Crans Montana, sottolineando di non essere stata lei a scarcerare Jacques Moretti e spiegando come si sia trattato di «una decisione del Tribunale delle misure coercitive».