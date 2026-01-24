NON SOLO VOTO DI SCAMBIO, MA ANCHE CORRUZIONE: PERQUISIZIONE DOMICILIARE PER IL SINDACO MARRANDINO DI CASTELVOLTURNO

Condividi

Visite: 183

87 Visite

Non solo l’avviso di conclusione indagini per il voto di scambio politico-elettorale che lo vede indagato con il consigliere regionale Zannini e il sindaco di San Cipriano d’Aversa Caterino. Nella giornata di ieri il sindaco di Castel Volturno Pasquale Marrandino ha subito anche la perquisizione da parte dei carabinieri nell’ambito di un altro fascicolo di reato per corruzione della Procura di Santa Maria Capua Vetere; un fascicolo collegato a quello per voto di scambio e relativo sempre alle elezioni comunali del 2024, su cui la Procura guidata da Pierpaolo Bruni ha acceso più di un faro, e che rischia di travolgere la giunta del comune di Castel Volturno.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti