La Spagna ha archiviato la denuncia per aggressioni sessuali contro Julio Iglesias

Secondo quanto annunciato dal pubblico ministero venerdì 23 gennaio, la denuncia è stata archiviata “per difetto di giurisdizione dei tribunali spagnoli”, specificamente per questioni territoriali. La Procura dell’Audiencia Nacional, giurisdizione speciale con sede a Madrid, ha evidenziato che né le vittime né l’imputato risiedono in Spagna e che i presunti episodi non si sarebbero verificati sul territorio nazionale. La competenza spagnola sarebbe possibile solo nel caso in cui il Paese in cui si sono verificati i fatti “non possa o non voglia indagare”: una circostanza che nel caso particolare non è stata dimostrata.