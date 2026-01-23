Dopo le denunce di Terranostranews, la commissione di Marano scrive ad ANM sul caso 165

Condividi

Dopo gli articoli-denuncia pubblicati da Terranostranews, arriva l’intervento della Commissione straordinaria di Marano sul prolungamento della linea ANM 165 fino a Qualiano. Nella giornata di oggi, infatti, la Commissione ha inviato una nota ufficiale ad ANM, alla Direzione regionale Mobilità e al Prefetto di Napoli Michele di Bari per chiedere chiarimenti sulla decisione e valutare eventuali provvedimenti migliorativi.

La richiesta nasce dalle criticità emerse sulla stampa locale, in particolare dalle segnalazioni dei pendolari di Marano, costretti a lunghe attese e a disagi quotidiani dopo l’allungamento del percorso. L’obiettivo è fare piena luce sulla vicenda e individuare soluzioni che riducano l’impatto negativo sul servizio.

La nota porta la firma del commissario Vincenzo Cardellicchio.













