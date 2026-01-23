Marano. Riscaldamenti fuori uso al plesso Tagliamento: la protesta dei genitori. “Tiriamo avanti con stufette di fortuna”

Condividi

Gentile direttore, sono la mamma di G. bambina di 4 anni iscritta per il secondo anno al Plesso Tagliamento. Le scrivo perché, come me altri genitori, siamo veramente esasperati dalla situazione riscaldamenti che purtroppo si sta verificando all’interno della scuola. So che l’edificio è di vecchia costruzione e che gli impianti sono datati, ma ciò non giustifica la situazione in cui ci troviamo noi e i nostri bambini. Nonostante le ripetute segnalazioni all’ufficio preposto, da parte dei genitori, degli insegnanti e della dirigente, oggi 23 gennaio 2026 e 6 gradi, le classi dell’istituto sono ancora gelide e siamo stati costretti a portare stufette di fortuna per garantire il minimo per una permanenza dignitosa, chiedendo anche alle maestre di assumersi responsabilità che non le competono (le stufette sono pericolose, immagini un docente a dover vigilare che 16 bambini di 3 e 4 anni stiano lontani dalla stufa, senza pensare a cosa potrebbe causare un surriscaldamento dell’apparecchio)

Ora mi chiedo, nel 2026 è possibile che non vengano rispettati i criteri minimi di agibilità di un istituto prettamente destinato a bambini della scuola dell’infanzia? Il Comune di Marano è davvero così in dissesto da non poter provvedere ad un guasto di una caldaia? E se così fosse, perché non provvedere con le dovute comunicazioni? Io e mio marito Siamo imprenditori di Marano, paghiamo regolarmente le tasse, e vorremmo che nostra figlia crescesse nella scuola pubblica almeno con le condizioni minime di di sicurezza e agibilità.

