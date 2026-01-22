Napoli. Conte prepara la Juve: Lukaku cresce, Lucca e Lang salutano

Condividi

È stata una giornata intensa per il Napoli. Antonio Conte ha organizzato un allenamento congiunto con il Savoia per permettere a Lukaku di ritrovare minuti e condizione dopo il grave infortunio del 14 agosto. Il belga, già in panchina contro il Copenaghen, potrebbe avere uno spezzone domenica sera contro la Juventus.

Gli azzurri preparano la sfida ai bianconeri con buone notizie dall’infermeria: Meret e Anguissa verso il rientro, mentre Neres resta out; Rrahmani e Politano torneranno più avanti.

Sul mercato è chiusa la cessione di Lucca al Nottingham Forest: prestito da un milione con diritto di riscatto fissato a 40 milioni. Il giocatore ha già lasciato Castel Volturno. In uscita anche Noa Lang, destinazione Galatasaray (prestito da 3 milioni con riscatto a 30), anche se Conte vorrebbe trattenerlo almeno per le gare con Juve e Chelsea.

In entrata il ds Manna lavora per il brasiliano Giovane del Verona, profilo individuato per compensare la partenza di Lucca. In uscita anche Marianucci alla Cremonese, mentre si attendono sviluppi per Ambrosino al Venezia; Vergara, invece, dovrebbe restare fino a fine stagione













