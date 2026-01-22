Marano, disagi all’ufficio postale di via San Rocco: un solo sportello operativo

Condividi

Gentile direttore, siamo cittadini esasperati per la situazione che si registra da alcuni giorni presso l’ufficio postale di via San Rocco. Una realtà che, purtroppo, sta creando forti disagi soprattutto alle fasce più deboli dell’utenza.

Attualmente, a fronte di quattro sportelli disponibili, è operativo un solo addetto. Una condizione dovuta a una serie di concause: congedi, ferie, pensionamenti e permessi, che hanno drasticamente ridotto il personale in servizio. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: file interminabili, tempi di attesa molto lunghi e crescente malcontento.

L’auspicio è che il vertice aziendale raccolga quanto prima queste lamentele e dia risposte concrete a una comunità che chiede solo di poter usufruire di un servizio pubblico essenziale in modo dignitoso.

