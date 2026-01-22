Orgoglio Marano: Giuseppe Scatozza porta la torcia olimpica a Venezia

Un figlio di Marano tra i protagonisti della staffetta olimpica di Milano-Cortina. Giuseppe Scatozza, 25 anni, è stato scelto come tedoforo, vivendo un’esperienza simbolica e carica di significato che lo ha portato fino a piazza San Marco, a Venezia.

Rimasto senza padre in tenera età, Giuseppe ha costruito il suo percorso con determinazione. Figlio di Maria Napolano, da anni impegnata professionalmente in un ufficio comunale per conto dell’impresa che si occupa della realizzazione dei loculi cimiteriali, ha sempre creduto nel valore del lavoro come strumento di riscatto.

Da tempo lavora a Marghera, presso la raffineria ENI. Ed è proprio da lì che è iniziata la giornata olimpica: prima il trasferimento con il pulmino aziendale, poi la corsa con la torcia tra la folla e l’emozione di una delle piazze più belle del mondo.

Un momento che va oltre lo sport. Per Marano, Giuseppe rappresenta una generazione che parte, lavora e riesce ad affermarsi senza dimenticare le proprie radici. Un orgoglio condiviso, illuminato dalla fiamma olimpica.