REGIONALI, ULTIMO GIORNO DI CAMPAGNA ELETTORALE. DOMENICA E LUNEDI’ SEGGI APERTI

Ultima giornata di campagna per i candidati al consiglio regionale e Palazzo di Santa Lucia. Da mezzanotte entra in vigore il silenzio elettorale. La coalizione di centrodestra si è data appuntamento alla sede del Comitato in via Riviera di Chiaia 9 a Napoli, dove il candidato alla presidenza, il viceministro agli Affari Esteri, Edmondo Cirielli, incontrerà il ministro della Cultura, Alessandro Giuli. Chiusura con il ministro degli Esteri Antonio Tajani per Forza Italia: è a Napoli per partecipare alla giornata promossa dal partito sulla “giustizia negata”.

Il candidato del Campo Largo, Roberto Fico, sarà a Bacoli per il comizio di Alleanza Verdi e Sinistra. Con lui il leader di Europa Verde, Angelo Bonelli, e il deputato Francesco Emilio Borrelli. Casa Riformista chiude al Cinema Metropolitan a Chiaia con l’arrivo di Matteo Renzi e la partecipazione del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Manfredi sarà anche all’evento conclusivo della lista “Avanti” con Enzo Maraio nel pomeriggio. Il Movimento 5 Stelle terminerà la campagna a Salerno.

Corteo conclusivo di Campania Popolare con il candidato Giuliano Granato in piazzetta Olivella presso la stazione della metropolitana di Montesanto. Ultimi fuochi di contesa elettorale anche per Stefano Bandecchi, candidato di Dimensione Bandecchi, Nicola Campanile di Per Le Persone e la Comunità, e Carlo Arnese.













