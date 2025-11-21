NAPOLI, SCUOLE CHIUSE PER SEI GIORNI PER LE ELEZIONI: LA PROTESTA DEI GENITORI

A Napoli le scuole che ospitano i seggi resteranno chiuse per sei giorni in occasione delle elezioni regionali del 23 e 24 novembre. Gli istituti hanno interrotto le attività dal pomeriggio del 20 novembre e riapriranno il 26.
In un primo momento l’Asl Napoli 1 Centro aveva previsto una chiusura più lunga, fino al 27, per consentire le operazioni di disinfestazione post-voto. La decisione aveva però provocato la protesta di molte famiglie, preoccupate per l’ennesima sospensione prolungata delle lezioni.
Dopo le contestazioni, l'Asl ha rivisto il calendario: la disinfestazione è stata anticipata di un giorno e la chiusura ridotta fino al 25 novembre incluso. Le scuole hanno informato le famiglie del cambio di programma, precisando che la modifica non dipendeva da loro.