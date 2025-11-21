SANT’ANASTASIA. SCONTRO TRA STUNTMAN DURANTE UN’ESIBIZIONE DI UN CIRCO: MORTO MOTOCICLISTA CILENO

43 Visite
Poco fa i carabinieri della locale stazione sono intervenuti nel circo itinerante Imperial Royal a Sant’Anastasia.
Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che durante lo spettacolo acrobatico, per cause in corso di accertamento, è avvenuto uno scontro tra due motociclisti professionisti.
Lo spettacolo era in atto e quindi non escludo escano video sul web perché c’era molta gente.
Tre motociclisti (non erano 2 come all’inizio pareva) girano all’interno della sfera d’acciaio. Lo spettacolo è al buio, illuminato dai led che i centauri indossano sulla tuta.
Improvvisamente pare che il deceduto sia caduto a piombo al centro della sfera. Gli altri 2 hanno tentato di evitarlo rallentando ma si sarebbero tutti investiti tra loro.
Il deceduto aveva 26 anni ed era cileno. Un'altro – messicano 43enne – è stato trasportato in codice rosso in pericolo di vita all'ospedale del mare. Il terzo, anche lui 26enne ma colombiano, è cosciente e al momento sta bene