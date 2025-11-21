MARANO, IGIENE URBANA: LA NUOVA DITTA FIRMA IL CONTRATTO. IL PREFETTO CARDELLICCHIO: “PERCORSO TORTUOSO E COSTELLATO DA LACUNE, MA ALLA FINE SI TORNA ALLA LEGALITA. VIGILEREMO SULLA QUALITA’ DEL SERVIZIO”

Condividi

il percorso contrattuale per la dei raccolta rifiuti, sebbene costellato da gravi lacune e pericolose imprecisioni, è stato portato a conclusione. Dopo tante proroghe si torna alla legalità. Con i contrappesi dei diritti e dei doveri. All’interno del procedimento contrattuale si prevede che venga nominato un Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) che, al di fuori delle ridotte risorse comunali, azioni attività di vigilanza costante, monitoraggio e promuova premialita’ e sanzioni relative. Parliamo di un’attività complessa che se ben gestita può restituire decoro a molte zone della città.

Prefetto Vincenzo Cardellicchio













