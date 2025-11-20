CHIUSURA DI CAMPAGNA ELETTORALE PER FICO. CON LUI SCHLEIN, MASTELLA, I RENZIANI E DE LUCA

Fico: penso che c’è una coalizione forte che vincerà

«È una bella responsabilità guidare la Regione Campania in caso di vittoria, per me verso i cittadini e le cittadine della Campania», dice Fico una volta al microfono sul palco.

«Tutto il programma che noi dobbiamo realizzare è una grande sfida che dobbiamo vincere e cercheremo di farla nel migliore dei modi», aggiunge il candidato del “campo largo”.

«Oggi – sostiene Fico – c’è una coalizione unita, salda, perché ha lavorato in questi mesi su obiettivi politici. Se voi ascoltate i candidati e le candidate in giro per tutta la Regione si riconoscono passi importanti del programma, su sanità pubblica, medicina territoriale, lavoro, reddito, impresa, scuola pubblica e ambiente. Ma si parla anche di cultura, dei temi fondamentali, che stiamo portando avanti. Io penso – aggiunge – che in questo momento c’è una coalizione forte che vincerà le elezioni».

​«Lunedì vinceremo le elezioni e vincendo le elezioni in Campania non batteremo solo Cirielli, ma batteremo la Meloni e il governo di cui Cirielli è un vice ministro. Vogliamo vincere per dire che si può governare bene e per costruire un programma anche per il 2027 e mandare a casa la Meloni», conclude Roberto Fico suscitando un lungo applauso.