CHIUSURA DI CAMPAGNA ELETTORALE PER FICO. CON LUI SCHLEIN, MASTELLA, I RENZIANI E DE LUCA

Sono state le note dei Queen (in sala si è diffusa dagli altoparlanti Don’t stop me now) a concludere il comizio di chiusura della campagna elettorale del centrosinistra in Campania.
Una volta sceso dal palco Roberto Fico è stato sommerso dall’affetto dei suoi sostenitori e dagli abbracci dei big della coalizione venuti a Napoli per sostenerlo, unici assenti il leader di Italia Viva Matteo Renzi (rappresentato però da Maria Elena Boschi e dal deputato campano Gennaro Migliore) e Clemente Mastella, fermato dall’influenza e che ha inviato una lettera di cui è stata data lettura all’inizio della manifestazione.
Renzi sarà a Napoli domani sera per la chiusura della campagna elettorale di Casa Riformista.
Fico: penso che c’è una coalizione forte che vincerà
«È una bella responsabilità guidare la Regione Campania in caso di vittoria, per me verso i cittadini e le cittadine della Campania», dice Fico una volta al microfono sul palco.
«Tutto il programma che noi dobbiamo realizzare è una grande sfida che dobbiamo vincere e cercheremo di farla nel migliore dei modi», aggiunge il candidato del “campo largo”.
«Oggi – sostiene Fico – c’è una coalizione unita, salda, perché ha lavorato in questi mesi su obiettivi politici. Se voi ascoltate i candidati e le candidate in giro per tutta la Regione si riconoscono passi importanti del programma, su sanità pubblica, medicina territoriale, lavoro, reddito, impresa, scuola pubblica e ambiente. Ma si parla anche di cultura, dei temi fondamentali, che stiamo portando avanti. Io penso – aggiunge – che in questo momento c’è una coalizione forte che vincerà le elezioni».
«Lunedì vinceremo le elezioni e vincendo le elezioni in Campania non batteremo solo Cirielli, ma batteremo la Meloni e il governo di cui Cirielli è un vice ministro. Vogliamo vincere per dire che si può governare bene e per costruire un programma anche per il 2027 e mandare a casa la Meloni», conclude Roberto Fico suscitando un lungo applauso.