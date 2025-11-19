GIUGLIANO, COLPITO CON DUE FENDENTI ALLA SCHIENA: FERITO 28ENNE AFGANO DOPO TENTATIVO DI RAPINA

Condividi

I Carabinieri intervengono nel pronto soccorso dell’ospedale San Giuliano per una persona ferita da arma da taglio.

Dai primi accertamenti pare che poco prima un 28enne nato in Afghanistan ma residente a Giugliano mentre stava rincasando in sella alla propria bici sarebbe stato avvicinato da 2 individui che avrebbero tentato di rapinargli il mezzo a due ruote. La vittima si sarebbe opposta per poi essere colpito da due fendenti alla schiena.

Il 28enne è in osservazione ma al momento non è in pericolo di vita. Indagini in corso.













