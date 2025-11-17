Napoli, morto il 23enne Umberto Catanzaro: era stato ferito a colpi di pistola dopo la diffusione di un video hard

28 Visite
Morto in ospedale il 23enne ferito a colpi di pistola lo scorso 15 settembre, era ricoverato al Pellegrini. I carabinieri sono arrivati nel nosocomio per il decesso di Umberto Catanzaro.
Quattro persone erano state fermate il 19 ottobre per il ferimento del giovane, ordinanze di custodia emesse dalla locale DDA e dalla Procura dei Minori di Napoli cautelare in carcere nei confronti di 5 persone.
La salma è stata sequestrata su disposizione dell'autorità giudiziaria per la successiva autopsia.