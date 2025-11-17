Assale a martellate un manager: «L’ho scambiato per l’amante di mia moglie». La vittima: «Era inferocito»

Visite: 57
«Stefano, scendi, scendi. Daniela dov’è, è in macchina con te?». Peccato che lui non si chiami Stefano, non sa chi sia Daniela e che, per quello scambio di persona, ha rischiato di lasciarci la pelle. «Questo mi ammazza, continuavo a ripetermi», racconta Claudio: questo il vero nome del 46enne originario di Milano, manager di un’azienda di Bologna, che venerdì sera a Frosinone è stato aggredito con un martello da carpentiere da un uomo che lo aveva scambiato per il presunto amante della ex moglie. L’aggressore, un impiegato di 48 anni, è stato denunciato per lesioni personali.
Il manager, a causa delle schegge di vetro del finestrino esploso per le martellate, è rimasto ferito all’occhio sinistro. È uscito dal Pronto soccorso con una benda e una prognosi di 15 giorni. La sua auto, una Bmw X3 acquistata un mese fa, è fuori uso. Difficilmente dimenticherà ciò che gli è capitato: «È stato un incubo», ammette.
