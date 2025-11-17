Regionali. Ora è scontro sulla casa di Fico al Circeo. FdI: ‘Condonata’. La replica: ‘E’ falso’

Il giornale racconta di una casa di famiglia, di cui Fico “è comproprietario con la sorella Gabriella” regolarizzata proprio grazie a una sanatoria chiusa nel 2017, un anno prima che Fico diventasse presidente della Camera. La vicenda riguarda un immobile a San Felice del Circeo, una costruzione degli anni Settanta.

“La sanatoria – scrive ‘La Verità’ – riguarderebbe opere abusivamente realizzate, in particolare, il cambio di destinazione del piano terra da garage ad abitazione” nell’ambito di una pratica avviata negli anni Ottanta dal precedente proprietario. “Non bastava la vicenda opaca della barca – sottolinea Rastrelli -. Eppure proprio ieri Fico dichiarava che non servono i condoni ma il diritto alla casa”.

La replica dell’ex presidente della Camera arriva a stretto giro di posta. “La richiesta di sanatoria non è stata fatta dal presidente Fico né dalla sua famiglia, bensì dal precedente proprietario della casa di San Felice Circeo negli anni Ottanta”. “E’ quindi semplicemente falso – fa sapere il suo ufficio stampa – sostenere che il presidente abbia richiesto un condono o una sanatoria”.

Ma Fico non si ferma qui e nel pomeriggio posta sui social il suo comizio a Procida proprio dal gozzo oggetto delle polemiche. E dal pozzetto della barca replica a Fdi: “Siamo una rete e non ci fermano con le schifezze che vogliono far passare su di me e su tutti noi”.