Voto di scambio nel Nolano: indagati i politici Giuseppe Caccavale e Andrea Manzi

Nel Nolano emergono nuovi retroscena da un’indagine su presunti patti di voto di scambio politico-mafioso.
Nessuna misura cautelare è stata applicata ai politici coinvolti, che devono essere considerati innocenti fino a prova contraria.
1. Comune di Cicciano
Politico coinvolto:
-
Giuseppe Caccavale, sindaco di Cicciano
-
Secondo l’accusa, il presunto affiliato Aniello Ambrosino avrebbe tentato di ottenere voti per lui per conto del clan.
-
Tuttavia, lo stesso gip preciserebbe di non ravvisare elementi univoci che provino la partecipazione di Caccavale al presunto patto.
-
Altra figura citata:
-
Antonio Bernardo (non politico, fratello dell’assessora Carmela Bernardo, che non è indagata).
2. Comune di Casamarciano
Politico coinvolto:
-
Andrea Manzi (classe 1960), candidato sindaco non eletto, oggi all’opposizione
-
Indagato con l’accusa di aver accettato la promessa di voti dal clan Russo in cambio di 18.500 euro e altre utilità.
-
Agli atti vi è una intercettazione in cui si parla della presunta somma (“20mila… no, 18…”).
-
Altra figura rilevante (non politico):
-
Gennaro Stefanile, ora in carcere, indicato come presunto intermediario, intercettato mentre afferma:
-
“I soldi sono stati cacciati, ma i voti dove stanno?”
-