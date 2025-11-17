MORTE INSIEME LE GEMELLE KESSLER: APERTA UN’INCHIESTA

Da
redazione
-
0
Condividi
Visite: 409
40 Visite

Sono decedute le gemelle Alice e Ellen Kessler. Le due sorelle – cantanti, ballerine, attrici e showgirl – avevano 89 anni e si sono spente a Gruenwald, nei pressi di Monaco di Baviera. Sembra che sia intervenuta la polizia che non ha fornito ulteriori dettagli. Lo riferiscono i media tedeschi. Secondo il quotidiano tedesco «Bild», la polizia criminale della capitale bavarese avrebbe avviato un’indagine per fare luce sulle cause della loro morte, mentre il settimanale «Spiegel» parla di un’operazione di polizia in corso a Gruenwald.

Alice ed Ellen Kessler erano nate il 20 agosto 1936 a Nerchau, in Sassonia. La loro carriera televisiva le aveva rese famose anche in Italia, dove erano note anche come le «gambe della nazione», grazie alla loro iconica presenza scenica.

Inseparabili, le Kessler avevano manifestato il desiderio di essere sepolte insieme, in un’unica urna, accanto alle ceneri della madre Elsa e del cane Yello. «È ciò che abbiamo stabilito nel nostro testamento», aveva dichiarato Ellen in un’intervista rilasciata al quotidiano «Bild» nell’aprile del 2024.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

Commenti

Articoli correlatiDi più dello stesso autore