MORTE INSIEME LE GEMELLE KESSLER: APERTA UN’INCHIESTA

Visite: 409

40 Visite

Sono decedute le gemelle Alice e Ellen Kessler. Le due sorelle – cantanti, ballerine, attrici e showgirl – avevano 89 anni e si sono spente a Gruenwald, nei pressi di Monaco di Baviera. Sembra che sia intervenuta la polizia che non ha fornito ulteriori dettagli. Lo riferiscono i media tedeschi. Secondo il quotidiano tedesco «Bild», la polizia criminale della capitale bavarese avrebbe avviato un’indagine per fare luce sulle cause della loro morte, mentre il settimanale «Spiegel» parla di un’operazione di polizia in corso a Gruenwald.