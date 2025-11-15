CORSA DI MIGUEL, OTTIMO RISULTATO PER IL LICEO SEGRE’: UN NONO POSTO AL MARADONA

Il Liceo Emilio Segrè ha partecipato con entusiasmo alla “Corsa di Miguel”, svoltasi il 14 novembre 2025 allo Stadio Maradona di Napoli. La manifestazione, dedicata alla memoria di Miguel Benancio Sánchez, promuove valori di solidarietà, inclusione e rispetto, offrendo agli studenti un’importante occasione educativa attraverso lo sport. Gli studenti del Liceo Segrè si sono distinti per correttezza, impegno e spirito di squadra, sostenuti dai docenti di Scienze Motorie e Sportive e dalla dirigente Raffaellina Varriale, confermando il ruolo dello sport come strumento di crescita personale e formativa.