Sparanise: corteo ambientalista degenera in squadrismo politico. Manifesti strappati e candidata Lega, Teresa Nicoletti, costretta ad abbandonare per motivi di sicurezza

Visite: 40

42 Visite

La Lega in Campania denuncia con la massima fermezza e indignazione i gravi atti di intolleranza e squadrismo politico avvenuti oggi a Sparanise (Caserta), dove un corteo inizialmente annunciato come “ambientalista” si è trasformato in un violento attacco politico mirato contro la Vicesindaca e candidata al Consiglio Regionale per la Lega, Teresa Nicoletti.Durante la manifestazione, alcuni sedicenti ambientalisti hanno agito in modo illegale e intimidatorio, strappando e deturpando i manifesti elettorali della candidata e creando un clima di tensione tale da costringere Nicoletti ad abbandonare l’area per motivi di sicurezza personale.

“Quanto accaduto oggi a Sparanise è un atto di una gravità inaudita. Non si tratta più di una ‘contestazione ridicola’, ma di un atto violento e antidemocratico che non ha nulla a che vedere con la tutela dell’ambiente,” dichiara l’Onorevole Gianpiero Zinzi, Coordinatore Regionale della Lega in Campania. “La sinistra che si nasconde dietro queste manifestazioni deve condannare immediatamente questi gesti. Strappare un manifesto elettorale è un attacco alla democrazia; costringere un rappresentante delle istituzioni ad allontanarsi per paura è un ricorso a metodi che credevamo superati dalla storia”.

La Lega esprime massima solidarietà alla candidata Teresa Nicoletti e ricorda che, in qualità di Vicesindaco di Sparanise, è da anni in prima linea e con iniziative istituzionali concrete si batte per la bonifica del territorio e contro la cattiva gestione dei rifiuti ereditata da anni di malgoverno regionale.

Teresa Nicoletti (Candidata e Vicesindaco di Sparanise):

“Non saranno atti di intimidazione a fermare la nostra battaglia per una Regione più pulita, più sana e più sicura. Se il loro unico argomento è la violenza e lo squadrismo sui manifesti, significa che siamo sulla strada giusta. Sono loro i complici di un sistema che ha distrutto la nostra terra per vent’anni. Andiamo avanti più forti di prima”.