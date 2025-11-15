Marano, stalli per disabili: il caso che ha acceso la protesta. Il Comune fa chiarezza. “Le norme in materia sono state rispettate”

Condividi

A Marano cresce la tensione intorno alla trasformazione degli stalli nominativi per disabili in stalli generici. Una decisione che ha spinto diverse famiglie a esporsi pubblicamente, raccontando situazioni personali difficili. Tra queste quella di una trentenne affetta da tetraparesi spastica e sindrome di West: da quasi 25 anni usufruiva di un posto riservato sotto casa, considerato indispensabile dalla famiglia per gestire le frequenti emergenze sanitarie. La madre denuncia che la trasformazione dello stallo in uno spazio generico metterebbe a rischio la possibilità di intervenire rapidamente durante le crisi notturne: “Non chiedo privilegi, solo buon senso”.

Un’altra segnalazione arriva da Maurizio, 61 anni, affetto da distrofia muscolare, che teme di perdere autonomia e sicurezza negli spostamenti quotidiani. Entrambi i casi hanno alimentato una mobilitazione cittadina, con raccolte firme e l’interessamento di rappresentanti politici locali.

Dalla commissione straordinaria – insediata dopo lo scioglimento del Comune – si apprende che il commissario Vincenzo Cardellicchio ha chiesto verifiche interne per ricostruire l’origine dei provvedimenti, pur precisando che la polizia municipale ha operato nel rispetto delle norme vigenti.

Dal comando vigili filtra che il Comune, per la prima volta, si è dotato di un regolamento specifico per l’assegnazione degli stalli personalizzati per disabili, basato su criteri soggettivi (tipologia di disabilità certificata dalle commissioni medico-legali) e criteri tecnici (caratteristiche delle strade secondo Codice della strada). Tutti i posti precedentemente assegnati non sono stati cancellati, ma uniformati in stalli generici, validi per chiunque disponga di contrassegno. Parallelamente, è stato aumentato il numero totale di posti per disabili su tutto il territorio, con possibilità di sosta gratuita nelle strisce blu.

Secondo la commissione, l’operato della municipale è conforme al Codice della strada: uno stallo personalizzato può essere rilasciato solo a fronte di requisiti specifici, come la presenza di veicoli adattati. Inoltre viene ricordato che il posto nominativo non è un diritto automatico, soprattutto in zone non densamente abitate o in contesti condominiali.

Nonostante ciò, la commissione straordinaria si è detta disponibile a valutare caso per caso, per comprendere se siano possibili deroghe nei limiti consentiti dalla legge. L’intento è quello di conciliare rigore normativo e necessità delle famiglie più fragili, riportando la vicenda in un quadro meno emergenziale e più aderente ai criteri previsti dalla regolamentazione vigente.













