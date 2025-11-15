Emendamento FdI, riapertura sanatoria edilizia (2003) con focus Campania

Condividi

52 Visite

“Con un emendamento alla manovra abbiamo previsto misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l’incentivazione dell’attivita’ di repressione dell’abusivismo edilizio, nonche’ per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali. In particolare riapriamo i termini della sanatoria edilizia prevista dalla legge del 2003. In virtu’ di quella legge ci sono state persone che hanno avuto la possibilita’ accedere alla sanatoria ed altri invece che pure pagando ne sono rimasti fuori per errore della Regione Campania, allora amministrata dal centro sinistra, nel recepimento della norma nazionale”. Lo riferisce il senatore di FdI, Antonio Iannone, sottosegretario e commissario regionale in Campania sui social. “Chiaramente – aggiunge – parliamo di edifici non realizzati in zone rosse, cioe’ che sono in possesso di titolo abilitativo edilizio, quindi regolarizzabili. Con questo emendamento diamo la possibilita’ a queste persone ingiustamente escluse e che addirittura avevano pagato di accedere alla sanatoria. Spettera’ pero’ alle Regioni consentire di accedere alla sanatoria attraverso una legge che indichera’ le modalita’ di accesso”.













