Circumvallazione esterna ancora sotto assedio: nuovo assalto al distributore ALS di Villaricca

Un’altra notte di terrore per la zona, dove i rapinatori – armi in pugno – hanno colpito il distributore ALS di Villaricca, già finito nel loro mirino. Un’azione rapida, che si inserisce nella scia di colpi messi a segno nei giorni scorsi tra Mugnano e Melito, ormai epicentro di una pressione criminale quotidiana. Il bottino è in corso di quantificazione.

Le indagini dei carabinieri proseguono, ma l’assenza di telecamere di videosorveglianza rallenta il lavoro degli investigatori. Intanto cresce la frustrazione di esercenti e residenti, sempre più convinti che senza interventi immediati la zona continuerà a essere terra di caccia per le bande.













