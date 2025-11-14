Regionali, Pagano incontra gli elettori di Chiaiano e dei comuni limitrofi

Condividi

Ieri sera incontro con il candidato al rinnovo del Consiglio Regionale, Giovanni Pagano, che ha incontrato al circolo Sporting club San Francesco di Chiaiano amici e parenti.

L’ incontro svoltosi in un clima festoso ha visto la partecipazione i una folta presenza di cittadini chiaianesi a dimostrazione che i cittadini dell’ ottava municipalità hanno approvato la scelta di Pagano di candidarsi nella lista di Cirielli Presidente.

Pagano nel suo intervento ha tenuto a sottolineato che il primo impegno della sua agenda sarà quello del gravoso problema della mobilità verso la metropolitana di Chiaiano dai comuni di Marano, Calvizzano, Qualiano e Villaricca.

Molto apprezzato é stato anche l’intervento di Miriam Izzo ( figlia del candidato a Sindaco alle scorse elezioni amministrative di Marano Michele) che ringrazia Pagano per la sua disponibilità a candidarsi per dare dignità e sviluppo al territorio a nord di Napoli. E ha concluso, affermando di essere entusiasta a votare un giovane capace e competente, in contrapposizione al carrozzone della restaurazione familiare che tanti danni ha provocato al territorio.

