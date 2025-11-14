UCRAINA SOTTO ATTACCO RUSSO: CENTINAIA DI MISSILI SU KIEX E ODESSA, ALMENO 15 MORTI E DECINE DI FERITI

Una persona è morta e 15 sono rimaste ferite dal massiccio attacco compiuto nella notte dalle forze russe contro Kiev. A fornire il bilancio aggiornato è la Protezione civile ucraina, riporta Ukrinform.
Attacchi russi, danni in 8 quartieri di Kiev
Il massiccio attacco russo di stanotte, condotto con centinaia di droni e missili, ha causato danni in almeno otto quartieri di Kiev, secondo quanto riportato da Ukrinform.
I danni includono:
Darnytskyi: Detriti caduti su un edificio residenziale e un istituto scolastico.
Dniprovskyi e Podilskyi: Danneggiati condomini ed edifici residenziali (3 e 5 rispettivamente), oltre a una tenuta privata.
Shevchenkivskyi: Incendio in un’area aperta vicino a una struttura medica a causa della caduta di detriti.
Holosiivskyi: Incendio in una struttura medica e danni a un edificio non residenziale.
Desnyansky, Solomensky e Sviatoshynskyie: Incendi in edifici residenziali (2 a Desnyansky, il tetto di un condominio a Solomensky) e in una casa privata (Sviatoshynskyie).
Almeno 10 feriti a Kiev, altre città ucraine sotto attacco russo
Gli attacchi notturni russi su Kiev hanno causato almeno dieci feriti, di cui cinque nel quartiere Dniprovskiy. I bombardamenti hanno provocato danni in otto dei dieci quartieri della capitale, secondo il sindaco Vitaly Klitschko, incluso un incendio sul tetto di un palazzo residenziale nel distretto di Solomyansky. L’offensiva ha anche interrotto la fornitura di corrente elettrica e riscaldamento in diverse zone della città.
Missili e droni stanno colpendo Kiev, incendi ed esplosioni registrati in diverse aree della città. Interi quartieri sono al buio e cresce di minuto in minuto il numero dei feriti accertati. Sono segnalati anche caccia e droni russi in volo verso altre zone del Paese, da Kharkiv a Sumy e Odessa.