UCRAINA SOTTO ATTACCO RUSSO: CENTINAIA DI MISSILI SU KIEX E ODESSA, ALMENO 15 MORTI E DECINE DI FERITI

Almeno 10 feriti a Kiev, altre città ucraine sotto attacco russo

Gli attacchi notturni russi su Kiev hanno causato almeno dieci feriti, di cui cinque nel quartiere Dniprovskiy. I bombardamenti hanno provocato danni in otto dei dieci quartieri della capitale, secondo il sindaco Vitaly Klitschko, incluso un incendio sul tetto di un palazzo residenziale nel distretto di Solomyansky. L’offensiva ha anche interrotto la fornitura di corrente elettrica e riscaldamento in diverse zone della città.

Missili e droni stanno colpendo Kiev, incendi ed esplosioni registrati in diverse aree della città. Interi quartieri sono al buio e cresce di minuto in minuto il numero dei feriti accertati. Sono segnalati anche caccia e droni russi in volo verso altre zone del Paese, da Kharkiv a Sumy e Odessa.