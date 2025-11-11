Agente Lobotka ipotizza addio del giocatore, ma poi si corregge: “Frasi estrapolate e travisate, era solo una battuta. Conte è come un padre per lui”

Condividi

Visite: 26

21 Visite

Dopo le dichiarazioni circolate nelle ultime ore riguardo a Stanislav Lobotka e al suo rapporto con Antonio Conte, l’agente del centrocampista slovacco, Branislav Jasurek, è intervenuto per chiarire la situazione e spegnere le polemiche.

In un podcast slovacco, alcune sue frasi, tradotte e rilanciate in Italia, avevano fatto pensare a un possibile malumore del giocatore nei confronti del tecnico del Napoli. In particolare, aveva fatto discutere l’affermazione secondo cui Lobotka “avrebbe potuto mettere pressione per andarsene in estate”, interpretata da molti come un segnale di rottura.

Jasurek ha però precisato che le parole sono state estrapolate dal contesto e che si trattava semplicemente di una battuta ironica, fatta in tono scherzoso.

“Era solo una battuta, non c’è nessuna intenzione di lasciare Napoli. Stanislav è felice e molto legato alla squadra e alla città”, ha spiegato l’agente ai microfoni di Radio CRC.

Lobotka, che vive a Napoli da diversi anni e ha acquistato casa in città, è considerato uno dei punti fermi del progetto azzurro. L’agente ha inoltre ribadito che il rapporto tra il suo assistito e Antonio Conte è solido e basato su grande rispetto reciproco:

“Conte è come un padre per lui. È un allenatore esigente, ma Stanislav lo stima moltissimo e si trova bene nel suo sistema di gioco.”

Le dichiarazioni arrivano in un momento delicato per il Napoli, reduce da una sconfitta che ha acceso i riflettori sul clima interno alla squadra. Tuttavia, dal chiarimento di Jasurek emerge la volontà di riportare serenità e smentire qualsiasi voce di tensione.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti