CLAN MALLARDO, ULTIMO BLITZ. DOMATTINA GLI INTERROGATORI DI GARANZIA PER GLI INDAGATI

Sono previsti per domani mattina gli interrogatori di garanzia davanti al GIP del tribunale di Napoli Dottoressa Ambra Cerabona, dei destinatari dell’ordinanza di custodia cautelare emessa nell’ambito del procedimento coordinato dalla direzione distrettuale antimafia a seguito di indagini svolte dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Giugliano; gli indagati, che sono da ritenersi presuntamente innocenti fino alla emissione di una Sentenza passata in giudicato, sono difesi di fiducia dagli avvocati Giuliano Russo, Luigi Poziello, Antonio Giuliano Russo, Domenico Dello Iacono e Giampaolo Schettino













